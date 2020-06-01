РИАМО - 1 июн. С понедельника начался прием заявок по программе «Семейная ипотека» в Московской области, в этом году планируют предоставить льготные ипотечные кредиты 500 семьям, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищной политики.

Речь идет о семьях, у которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок. Ипотека действует только на покупку жилплощади на первичном рынке.

«АО «Банк ДОМ.РФ» выразил готовность поддержать программу и предоставить ипотечные жилищные кредиты со сниженной на 3 процентных пункта ставкой семьям-участникам программы», - отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Рассмотрение заявки составит от трех до десяти дней. По данной программе возможно будет рефинансировать ранее полученный кредит на эти же цели.

Подать заявку можно по ссылке.

Чтобы стать участником программы, родители должны быть гражданами России и один из них иметь регистрацию по месту жительства в Московской области.

Помимо этого, место рождения и регистрации ребенка должны быть непосредственно в Московской области, а дата рождения - не ранее 1 января 2020 года. Еще одно значимое условие - это наличие на территории России в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 квадратных метров на одного человека (жилое помещение, по которому рефинансируется ипотечный жилищный кредит, не учитывается).