РИАМО - 1 июн. Подольск (+59 случаев) и Королев (+54) лидируют в Подмосковье по числу выявленных за сутки случаев коронавируса, всего за сутки Московской области выявили 727 новых случаев, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-2019.

Всего в регионе зафиксировали 39 723 случая заболевания коронавирусом.

Кроме того, в Щелкове за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования, 34 – в Дмитрове, 33 – в Богородском, по 31 – в Коломне и Пушкине, 29 – в Истре, 22 – в Электростале, 20 – в Домодедове, по 18 – в Луховцах, Ступине и Одинцове, по 16 – в Солнечногорске и Орехово-Зуеве, по 15 – в Ленинском округе и Химках, по 14 – Балашихе, Егорьевске и Красногорске.

Также 13 новых случая заражения зафиксировали в Мытищах, по 12 – в Долгопрудном, Ивантеевке и Серпухове, 11 – в Шатуре, по 10 – в Раменском, Можайске, Протвине, по девять – Чехове, Сергиевом Посаде, Люберцах, Реутове, по восемь – в Клину и Фрязине, по семь – в Павловском Посаде, Воскресенске и Жуковском.

Еще по шесть новых случаев инфицирования зафиксировали в Дзержинском, Рузе и Лобне, пять – в Кашире, по четыре – в Наро-Фоминске и Озерах, три – в Волоколамске, по два – в Бронницах, Котельниках, Лыткарине, Рошале, Электрогорске, по одному – во Власихе и Красноармейске.

Ни одного случая не зафиксировали в Дубне, Зарайске, Звездном городке, Краснознаменске, Лосино-Петрвоском, Дубне, Лотошине, Молодежном, Пущине, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке и Шаховской.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3470 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.