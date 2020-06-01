РИАМО - 1 июн. Производителей детской одежды в России попросят шить верхнюю одежду со светоотражающими элементами, чтобы сократить число ДТП с детьми, соответствующую инициативу прорабатывают в аппарате детского омбудсмена Подмосковья, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы (от лица уполномоченного по правам ребенка в Московской области - ред.) готовим инициативу к производителям детской одежды, чтобы вся одежда, производимая в России, была со светоотражающим элементом», - сказала Мишонова в ходе видеоконференции.

Она отметила, что пока же светоотражатели можно купить и пришить или приклеить самим.

«Это очень важный элемент для безопасности детей на дорогах», - заключила Мишонова.