РИАМО - 1 июн. В Подмосковье участились случаи аварий на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах с участием детей, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов.

«Дети-водители на велотранспорте, на мототранспорте часто едут в наушниках. Очень много случаев, когда родители покупают скутеры, квадроциклы. Дети не имеют опыта. У нас были случаи в Балашихе, Чехове, когда дети еще катали своих друзей. Для всех ребят поездки закончились тяжелыми травмами», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что также нельзя передавать детям управление автомобилем. Передача управления гражданам, не имеющим прав, несет штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, по автодорогам на велосипеде могут ездить только дети старше 14 лет. Опасным является и использование самокатов, особенно когда дети переезжают на нем дорогу.

Для удовлетворения желаний ребенка есть картинг-центры, там есть занятия с тренером, заключил Кузнецов.