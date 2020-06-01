РИАМО - 1 июн. В Подмосковье участились случаи аварий на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах с участием детей, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов.
Он отметил, что также нельзя передавать детям управление автомобилем. Передача управления гражданам, не имеющим прав, несет штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, по автодорогам на велосипеде могут ездить только дети старше 14 лет. Опасным является и использование самокатов, особенно когда дети переезжают на нем дорогу.
Для удовлетворения желаний ребенка есть картинг-центры, там есть занятия с тренером, заключил Кузнецов.
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