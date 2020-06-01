РИАМО - 1 июн. Свыше 70 детей погибли в Подмосковье с начала текущего года в результате различных несчастных случаев, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«С начала года мы потеряли 76 детей. Среди наиболее частых причин детского травматизма — ДТП, утопление, железнодорожные травмы, пожары, бытовые травмы, отравления», — сказала Мишонова в ходе видеоконференции.

Она отметила, что с начала года уже восемь утонувших: двое детей утонули на территории собственных дачных участков, один в ванной. Только за последнюю неделю зафиксировали троих пострадавших на железнодорожных путях.

«Я бы хотела призвать родителей к отвественности. Смотрите, чем ваши дети заняты. Бдительность не должна притупляться», — заключила Мишонова.