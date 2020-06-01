РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Новые музыкальные инструменты – пианино и баяны – получила детская школа искусств №4 в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Для учреждения приобрели 5 пианино и 13 баянов. Обновление материально-технической базы прошло в рамках реализации проекта «Культурная среда» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья», – говорится в сообщении.

В детской школе искусств №4 располагается 10 отделений. Там детей обучают вокалу, игре на фортепиано, гитаре, баяне, флейте, скрипке и ударных инструментах.