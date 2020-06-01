РИАМО - 1 июн. Московская область заняла первое место рейтинга российских регионов по мерам обеспечения эффективной работы системы здравоохранения при пандемии коронавируса, сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений.

«В топ-3 регионов вошли Московская область, Республика Башкортостан, Забайкальский край. Данные регионы реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии», — отмечается в исследовании.

В частности, в Подмосковье активно проходила инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений.

Подмосковные стационары будут возвращать к плановому режиму работы в три этапа, начало первого этапа намечено на 8 июня.

Также были организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество и качество проводимых тестов.

Кроме того, был сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты медиков.

Всего в Московской области за весь период выявлено 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 473 заболевших. Выздоровели и выписались 8485 человек.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.