РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Ряд домов в микрорайоне Кутузово Подольска остался без горячей воды в понедельник из-за въехавшего в теплотрассу автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер горячей линии по вопросам ЖКХ администрации округа.

«В микрорайоне Кутузово Подольска ночью (с 31 мая на 1 июня - ред.) автомобиль въехал в наружную теплотрассу. В результате ряд домов остался без горячего водоснабжения», - сказал сотрудник.

Он добавил, что в настоящее время ведутся аварийные работы.