РИАМО - 1 июн. В подмосковных Озерах полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления – убийстве знакомого, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел в городском округе Озеры, деревне Болдаевка, по улице Дачная. Там правоохранители обнаружили труп 31-летнего гражданина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Коломне ГСУ СК России по Московской области 59-летний хозяин дома», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

31 мая в отношении подозреваемого сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.