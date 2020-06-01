РИАМО - 1 июн. Свыше 20 коммерческих объектов в Центральном округе столицы выставили на аукционы по аренде, самая дорогая аренда будет у объектов в Хамовниках и Якиманке, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Самые выгодные предложения в Басманном, Тверском и Пресненском районах, где на старте торгов аренда объектов недвижимости обойдется менее чем в 200 тысяч рублей.

«Площадь помещений, выставленных на аукцион, от 14 до 533 квадратных метров. Цена в зависимости от технических характеристик колеблется от 85,9 тысячи до 6,4 миллиона рублей», - рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, три лота выставили на торги в Пресненском, Таганском и Тверском районах, два - в Мещанском районе и по одному предложению расположено в районах Арбат, Замоскворечье и Якиманка.

Лоты с наименьшими ценами - по 1 тысяче рублей за 1 квадратный метр - расположены в Басманном, Тверском и Пресненском районах. Все эти предложения со льготной арендной ставкой для субъектов малого и среднего предпринимательства. Аренда таких помещений обойдется победителям аукционов в цену менее 200 тысяч рублей на старте.

Дороже всего аренда обойдется в районах Хамовники и Якиманка. За 6,4 миллиона рублей победитель открытого аукциона может арендовать лот площадью 340 квадратных метров на Большом Саввинском переулке. А за 4,6 миллиона рублей на старте на торги выставлено нежилое помещение площадью 91 квадратный метр на 2-м Казачьем переулке.

В настоящее время ведется прием заявок по каждому из объектов. Посмотреть лотовую документацию объектов и их технические характеристики можно на инвестиционном портале города Москвы.