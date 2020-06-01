РИАМО - 1 июн. В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

В регионе за минувшие сутки было зафиксировано 727 новых случаев Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 8485 человек», — говорится в сообщении.

В общественных местах Подмосковья жителям рекомендуется носить маски. В регионе начинается поэтапное открытие учреждений культуры, также парковые зоны при музеях открываются для индивидуальных и семейных прогулок.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.