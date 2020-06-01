РИАМО - 1 июн. Использование автокресла является обязательным условием для перевозки детей, оно помогает спасти им жизнь, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

Он уточнил, что в Подмосковье в результате ДТП в мае погибли четыре ребенка.



«Наиболее частые ДТП, где дети-пассажиры, травмы получают юные пассажиры. В большинстве таких происшествий виноваты взрослые. <...> От того, как вы перевозите свое дитя, зависит его здоровье. Детское кресло является обязательным атрибутом безопасности», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что для перевозки крупных детей можно использовать бустер.

«Также очень важно - не нарушать правила дородного движения. Мы часто думаем за рулем о каких-то других проблемах, не о безопасности. <...> Сами пристегивайтесь и ребенка обязательно пристегивайте», - заключил Кузнецов.