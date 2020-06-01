РИАМО - 1 июн. В Подмосковье за минувшие сутки было зафиксировано 727 новых случаев коронавируса, всего с начала распространения инфекции в регионе подтверждено 39 723 случая заболевания, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в РФ зарегистрировали 9035 новых случаев коронавируса. При этом чуть более 40% новых заболевших не имели клинических проявлений Covi-19. Также умерли 162 пациента с коронавирусом, полностью выздоровели 3994 человека.

Тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в регионе с 15 июня.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.