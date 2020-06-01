РИАМО - 1 июн. В подмосковном Ногинске госпитализировали 34-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки, правоохранители задержали подозреваемую в совершении преступления – сожительницу потерпевшего, преступление совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел 30 мая в Ногинске.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, оперуполномоченным за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции хозяйка квартиры и 30-летняя сожительница потерпевшего», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

31 мая по данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.