РИАМО - 1 июн. Четыре ребенка погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье в 2020 году, все случаи произошли в мае, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«За 2019 год произошло общее снижение аварийности, погибших детей значительно меньше — девять детей погибли, тогда как в 2018 погибли 12 детей. <...> Уровень детской аварийности увеличился на 5%, число пострадавших — 597 детей. С начала текущего года в Подмосковье за четыре месяца не было погибших детей. <...> Но май принес нам серьезные проблемы - четыре погибших ребенка только за май», - сказал Кузнецов в ходе видеоконференции.

Он отметил, что это связано с ослаблением режима изоляции в регионе.

«Есть опасения, что происшествий с участием детей будет больше», - заключил Кузнецов.

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