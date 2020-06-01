РИАМО - 1 июн. В понедельник на территории Московской области прогнозируется сильный порывистый ветер, жителей региона призвали к осторожности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.
Жителям региона рекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в квартиру или дом, а также обрезать сухие деревья.
Водителям посоветовали припарковать машину в гараж или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам на улицах нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи и так далее.
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