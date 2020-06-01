РИАМО - 1 июн. В понедельник на территории Московской области прогнозируется сильный порывистый ветер, жителей региона призвали к осторожности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 12:00 до 21:00 1 июня в Московской области ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в квартиру или дом, а также обрезать сухие деревья.

Водителям посоветовали припарковать машину в гараж или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам на улицах нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи и так далее.