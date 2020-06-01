РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Члены Балашихинского отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» совместно с управляющей компанией «Квартал» восстановили детскую площадку на улице Крупешина к Международному дню защиты детей, сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР «Балашиха».

В честь Международного дня защиты детей молодогвардейцы под управлением руководителя Балашихинского отделения МГЕР Алексея Егорова проводят мониторинг состояния детских площадок. Дети скоро начнут активно играть на них, и важно проконтролировать качество и доступность всех площадок. Все обнаруженные нарушения будут передавать в УК, а затем контролировать ход исправления.

«Одной из первых площадок, которую смогли восстановить своими силами совместно с ООО «Квартал», стала детская площадка, расположенная между домами №№6 и 8 на улице Крупешина. Краски, кисточки, инструменты - думаем, получилось неплохо. От каждого из нас зависит то, каким будет наш двор, сложного мало, нужно лишь желание и немного времени», - говорится в сообщении.