РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Со 2 по 4 июня в техникуме имени Гагарина в подмосковных Люберцах состоятся Дни открытых дверей, они пройдут в дистанционном формате, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В прямом эфире ответственный секретарь приемной комиссии расскажет будущим студентам о специальностях и профессиях, правилах приема и сроках подачи документов, формировании списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, вступительных испытаниях, обучающих программах и многом другом», - говорится в сообщении.

Расписание Дней открытых дверей: «Гагаринский корпус»: 2 июня в 16:00, «Центральный корпус»: 3 июня в 16:00, корпус «Красково»: 4 июня в 16:00.

Ссылки для подключения к трансляции можно посмотреть на сайте учреждения в разделе «Абитуриенту» - «День открытых дверей» (https://luberteh.ru/day-of-open-doors.htm).