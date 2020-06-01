РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. В городском округе Мытищи многодетной матери, воспитывающей детей-инвалидов, окажут необходимую помощь, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«На дистанционном приеме ко мне обратились с просьбой оказать материальную помощь многодетная мама, воспитывающая детей-инвалидов, Валерия Викторовна из Мытищ и инвалид Валерий Алексеевич из Лобни. Понимаю, что люди оказались в трудной ситуации, средств не всегда хватает на покупку лекарств, продуктов. В обоих случаях в ближайшее время необходимая помощь будет оказана», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что если необходима консультация или помощь, то всегда можно к нему обратиться. Для этого следует предварительно написать на почту: moduma@yandex.ru или в директ-сообщения на страницах в социальных сетях (Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники»).

Контакты для обращений по телефону: 8-909-909-46-99; 8-916-154-97-49; 8-910-406-37-74 (по вопросам дачников и садоводов).