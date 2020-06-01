РИАМО - 1 июн. К следующему году в столице планируют возвести путепровод на пересечении улицы 1-й Советской с железнодорожными путями Белорусского направления МЖД у платформы Жаворонки, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Новый путепровод позволит создать удобную поперечную транспортную связку между Можайским и Минским шоссе», — отметил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

На сегодняшний день рабочие устанавливают стапели для укрупнительной сборки металлоконструкций пролетного строения объекта, также началась укрупнительная сборка главных балок пролетного строения и устройство подпорных стен.

В итоге будет построено 7,8 километра дорог, в том числе путепровод, эстакада над Можайским шоссе, две разворотные эстакады, надземный пешеходный переход в районе дома №92 2-й Советской улицы. Еще планирует провести переустройство стадиона в поселке Жаворонки.

Загрутдинов добавил, что в городе каждый год формируются дополнительные списки строительства путепроводов. На сегодняшний день 12 уже возведены, еще восемь проектируются. На несколько объектов разрабатывается градостроительная документация.