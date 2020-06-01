РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Более 100 человек стали донорами крови в подмосковном Подольске за прошедшую неделю, всего было заготовлено более 50 литров цельной крови, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«На Подольской станции переливания крови с 25 по 29 мая приняли участие в сдаче крови 105 доноров, 13 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 53 литра цельной крови, а у 16 доноров был осуществлен забор и заготовлено 10 литров плазмы», - говорится в сообщении.

Сотрудники учреждения поблагодарили доноров, которые, несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире, продолжают спасать жизни людей.

Сдать кровь могут все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие проблем со здоровьем. Подольская станция переливания крови находится по адресу: улица Кирова, дом №9. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-59-81.