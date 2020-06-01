РИАМО(БАЛАШИХА) - 1 июн. Представители общественной палаты Балашихи совместно с одним из гипермаркетов округа передали в центр особых детей «Лучик» 30 наборов со сладостями и развивающими игрушками в честь Международного праздника – Дня защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории округа регулярно оказывается благотворительная помощь в рамках акции «Твори добро, Балашиха». К ней присоединяются как общественные деятели, так и представители городских предприятий, которые вместе помогают нуждающимся семьям, а также детям и социальным организациям.

«К сожалению, из-за коронавируса в этом году мы не смогли поздравить детей лично с самым добрым праздником в году - с Днем защиты детей. Но мы обратилась к компании «Глобус», и по сложившейся доброй традиции ее сотрудники собрали для детей из центра «Лучик» 30 вкусных подарков» — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что подарки по адресам развезли волонтеры. Один из них, Алексей Мурашов, ранее доставлял семьям воспитанников «Лучика» губернаторские продуктовые наборы. В этот раз к нему присоединился его сын Михаил, который помог папе в доставке подарков другим детям из центра «Лучик».