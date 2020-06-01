РИАМО (МЫТИЩИ) – 1 июн. В подмосковных Мытищах в текущем году благоустроят 26 из ранее запланированных 50 дворовых территорий, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Формированием современной комфортной городской среды в Мытищах занимаются постоянно в рамках муниципальной программы, которая подразумевает не только благоустройство дворовых территорий, но также строительство и ремонт игровых и спортивных площадок и многое другое.

«Сейчас идет активное благоустройство дворовых территорий. Напомню, что в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на территории округа каждый год приводилось в порядок 10-12% от общего количества дворовых территорий, а их у нас больше 500. Мы привыкли, что эта цифра равнялась 50. Но в этом году в связи с сокращением финансирования будет отремонтировано лишь 26 из 50 ранее запланированных (территорий – ред.)», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он перечислил адреса, где в этом году будут проводиться работы. Это 1-й Рупасовский переулок, дом №4; 2-й Рупасовский переулок, дом №12А; улица Академика Каргина, дом №38, корпус 4 и дом №42; улица Веры Волошиной, дом №48; улица Достоевского. Улица Индустриальная, дом №3, корпус 3 и дом №7 корпус 3; улица Красина, дом №5; улица Крупской, дом №5А; улица Летная, дом №20 корпус 3, дом №24 корпус 2 и дом №32 корпус 1. Улица Мира, дома №№3 и 15/12; Новомытищинский проспект, дом №34, дом №33, корпус 3, дом №39, корпус 1, дом №43, корпус 1, дом №45, корпус 3. Улица Серафимовича, дом №2А; улица Силикатная, дом №33В; улица Терешковой, дом №11; улица Щербакова, дом №8/40, а также дома №№11 и 18.

«Кроме того, по результатам выделения денежных средств из бюджета округа будет проведены соответствующие аукционные процедуры на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по следующим адресам: улица Железнодорожная, дома №№52 и 52А; улица Институтская, дом №27; улица Мира, дом №17; улица Мира, дом №19/11; улица Станционная, дом №5, корпус 1; улица Терешковой, дома №№12, 14 и 16; улица Щербакова, дома №№13 и 15», – отметил Азаров.