РИАМО - 1 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей, а также напомнил о воспитании, защите и реализации прав детей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Дети – это наше будущее. Важно сделать все, чтобы они всегда чувствовали любовь и поддержку взрослых. Особенно те из них, которые растут без родителей и в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации», - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что в Подмосковье защите и реализации прав детей уделяется особое внимание. Данные усилия направлены не только на соцподдержку детей, но и на то, чтобы они могли получить качественное образование и развить свой творческий потенциал. Также в регионе строятся современные спортивные комплексы, школы и центры развития.

«Уважаемые родители, воспитатели и педагоги! Великий немецкий философ Артур Шопенгауэр писал, что «каждое дитя до некоторой степени гений и каждый гений до некоторой степени дитя». Дайте этому гению расти и развиваться в ваших детях для славного будущего области и всей страны!» - спикер Мособлдумы.

Он выразил особые слова благодарности семьям, в которых воспитываются приемные дети, окруженные родительским теплом и заботой.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть жизнь детей будет наполнена красотой, добром и высоким смыслом», - заключил Брынцалов.