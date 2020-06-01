РИАМО - 1 июн. Свыше 40 тысяч человек приняли участие в онлайн-фестивале «Технопорт 2020», который завершает свою работу в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В финале фестиваля подведут итоги выставки и объявят авторов десяти лучших работ в каждой возрастной категории.

«Сегодня в Подмосковье завершается работа онлайн-фестиваля «Технопорт 2020». За время работы фестиваль посетили более 40 тысяч пользователей. В онлайн-мастер-классах, проводимых в рамках работы фестиваля, приняли участие более 1,5 тысячи детей», - отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что на онлайн-площадке продемонстрировали 150 лучших работ подмосковных школьников. Посетители выставки голосовали за понравившиеся модели. Сейчас голосование завершилось, вскоре назовут имена победителей.

Все участники фестиваля смогли принять участие в обширной программе, получить навыки работы с современными обучающими конструкторами, создать различные программные продукты, узнать о развитии технологий будущего.

Фестиваль организовали в рамках реализации проекта «Наука в Подмосковье», участниками которого за два года стали свыше 350 тысяч юных инженеров, робототехников, моделистов, изобретателей, исследователей в возрасте от пяти до 18 лет.

Закрытие фестиваля пройдет в 13:00 по ссылке.