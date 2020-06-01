РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В Центральном парке Люберец в понедельник начал работать светомузыкальный фонтан, сообщил начальник управления по работе с молодежью администрации горокруга Борис Новиков.

«Сегодня во всем Подмосковье состоялось открытие сезона фонтанов, городской округ Люберцы - не исключение. Сейчас мы находимся на главной площади парка, где недавно открыли светомузыкальный фонтан, а сегодня он опять будет радовать нас своей красотой», - сказал Новиков.

Для жителей Люберец выступил певец Александр Чайка.