РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Хореографический коллектив «Мечта» из поселка Томилино Люберец стал лауреатом Всероссийского грантового конкурса искусств PRODETI FEST, говорится в сообщении пресс-служба администрации округа.

Конкурс проходил в онлайн-формате в мае. Теперь состоялось подведение итогов.

«Хореографический коллектив «Мечта» МУДО ДДЮТ из поселка Томилино стал лауреатом Всероссийского грантового конкурса искусств PRODETI FEST. В номинации «Эстрадный танец» возрастной категории 9-12 лет воспитанники старшей группы стали обладателями диплома лауреата III степени. Выступали ребята c композицией «Африка», - говорится в сообщении.

В возрастной категории 6-9 лет ученики студии стали обладателями диплома лауреата II степени.

«Поздравляем ребят и руководителя коллектива Ольгу Пайвину и желаем новых побед», - заключается в материале.