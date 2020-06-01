РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи проводят рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, рейд завершится 7 июня, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 34 аварии с участием пешеходов, в результате которых 3 человека погибли, 31 ранен, из них 3 ребенка. Цель мероприятия – снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 1 по 7 июня проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов», – говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники ДПС обратят на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями – правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе рейда водителям и пешеходам напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.