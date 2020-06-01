РИАМО - 1 июн. С понедельника в Москве с рядом ограничений возобновили работу непродовольственные магазины и торговые центры, в последние уже пришли на шопинг первые покупатели, передают корреспонденты РИАМО.

Вход в торговый центр «Метрополис» рядом со станцией метро «Войковская» разделен на две части, чтобы входящие и выходящие посетители не пересекались. Внутри ТЦ людей практически нет. Между этажами работают пустые эскалаторы, из колонок играет приглушенная музыка. В обычно популярных магазинах парфюмерии и одежды видно всего по два-три посетителя.

«Мне не так уж и важна сейчас косметика. На самоизоляции я все заказывала через интернет. Сюда пришла, чтобы просто сменить обстановку, выйти погулять. Когда сидишь дома неделями, начинаешь понимать важность таких мест», - сказала посетительница парфюмерного магазина.

Продавцы-консультанты одного из магазинов бытовой техники посетовали на упавшую посещаемость.

«Сегодняшних посетителей по пальцам можно посчитать. Купивших что-то еще меньше. Люди просто приходят посмотреть», - сказал сотрудник магазина.

Возобновил работу и торговый центр «Райкин Плаза» около станции метро «Марьина Роща». Здесь открылись почти все магазины. Все еще закрыты салоны красоты, кинотеатр, фудкорт и игровая зона для детей. Территорию всего ТЦ разметили линиями для соблюдения социальной дистанции.

Консультант одного из обувных магазинов отметила, что после открытия уже удалось продать две пары обуви. В целом в торговом центре насчитывается несколько десятков посетителей, самыми популярными стали парфюмерные и косметические магазины. Москвичи пришли за покупками в масках и перчатках.

«Мы очень рады открытию. За время самоизоляции успели соскучиться по работе и посетителям. Рады, что с первых же минут открытия у нас появились посетители и первые продажи», - сказала продавец парфюмерно-косметического магазина.

Одна покупательница призналась, что не боится находиться в ТЦ, поскольку сейчас мало посетителей.

«На самоизоляции покупала вещи онлайн, но мне не хватает общения с консультантами, а также хочется примерить одежду, прежде чем купить ее», - добавила собеседница агентства.

В торгово-развлекательный центр «Щука» у станции метро «Щукинская» посетителей пускают только в масках. В некоторых магазинах на пол нанесли разметку, чтобы люди соблюдали дистанцию. В целом внутри немноголюдно, в ТЦ пришли в основном женщины. Здесь также закрыты фудкорт и кинотеатр, но гости могут посидеть за столиками ресторанного дворика. Часть магазинов остаются закрытыми.

«Очень рада, что торговый центр открылся. Мне очень не хватало шопинга, когда можно пойти и купить все, что хочешь. В интернете делать покупки не люблю», - сказала одна из посетительниц.

Еще одна покупательница отметила, что ей давно уже хотелось куда-нибудь сходить, а то «будто в каменном веке жили».

В торговом центре «Мандарин» на Пятницком шоссе открылся только салон бытовых услуг, но посетителей в нем нет. Люди в основном приходят в аптеку, продуктовый супермаркет и отдел бытовой химии, которые работали и раньше.

Все посетители ТЦ «Мандарин» в масках, но не все в перчатках. На кассах в супермаркете покупателей заставляют надевать свои перчатки, а тем, у кого их нет, перчатки выдают бесплатно.

В рамках смягчения антикоронавирусных ограничений в Москве могут вернуться к работе магазины непродовольственных товаров, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды. По оценке властей, свои двери для покупателей откроют около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. При этом фудкорты и детские зоны в ТЦ остаются закрытыми.

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