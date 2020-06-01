РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Глава Подольска Николай Пестов рассказал горожанам о том, как будут работать детские сады округа в июне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«До 14 июня детские сады продолжат свою работу в режиме «дежурных групп» для детей работников тех предприятий, которые возобновили свою деятельность в соответствии с постановлением губернатора Московской области. Чтобы устроить ребенка в такую группу, родителям нужно подать заявление с указанием того, что они работают на предприятиях, деятельность которых разрешена», - сказал Пестов.

В детских садах приняты меры безопасности. В таких группах численность детей не будет превышать 12 человек. Помимо этого, будет проводиться и контролироваться дезинфекция и проветривание помещений, а сотрудники будут обязаны работать в масках и перчатках. Для нахождения в «дежурной группе» ребенку необходимо иметь медицинскую справку, которую можно получить в детском саду.

В Подольске «дежурные группы» функционируют в четырех дошкольных образовательных учреждениях: №5 (в микрорайоне Климовск), №28 «Аистенок», №50 «Золотой ключик» и №51 «Солнышко». С 1 июня дежурные группы будут открыты в детском саду комбинированного вида №22, №33 «Аленушка», №42 «Чебурашка», №67 «Ивушка».

В настоящее время ведутся подготовительные работы по открытию «дежурных групп» еще в пяти детских садах.

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- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

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