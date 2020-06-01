РИАМО - 1 июн. В понедельник исполнилось пять лет с начала работы системы-112 на территории Подмосковья, за это время специалисты приняли и обработали свыше 40 миллионов вызовов посредством СМС, телефонной связи, мобильного приложения «112 МО», «Эра-ГЛОНАСС» и через Skype, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«Развитие системы-112 Московской области не стоит на месте. В текущем году продолжается работа по ее техническому и информационному совершенствованию. Планируется внедрить CMC-сервис по оповещению времени приезда аварийной газовой службы», – сказал руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский.

Он добавил, что также планируется расширить функционал мобильного приложения службы спасения Московской области. Пользователи смогут связываться с бригадой скорой помощи, а также внедрить чат для общения с оператором областной системы-112.

Для качественной обработки обращений бытового характера, по словам Самолевского, проводится работа по интеграции системы-112 и центра управления регионом губернатора Московской области. Благодаря системе-112 удалось добиться сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру 112 на 20% – это сотни тысяч спасенных жизней.

Одной из самых главных функций в системе-112 Московской области является геопозиционирование. В настоящее время она позволяет определить расположение обратившихся за помощью в радиусе до 30 метров. Данная функция чаще всего помогает в случаях, когда человек заблудился в лесу или находится в шоковом состоянии и не может назвать адрес своего местонахождения.

Система-112 Московской области помогает и жителям других регионов. Заключены договоры об информационном сотрудничестве со службами-112 Калужской, Тульской, Рязанской, Ярославской, Владимирской и Тверской областей. Тесное сотрудничество налажено между системами-112 столицы и Московской области, организовано информационное взаимодействие в телефонном режиме со всеми субъектами РФ.

Год назад в систему-112 Московской области внедрили сервис отправки СМС-сообщений о статусах реагирования скорой медицинской помощи. Такая возможность впервые появилась на территории России. Теперь у заявителей, позвонивших на единый номер спасения 112, есть полная информация о времени прибытия скорой помощи.