РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Коммунальщики подмосковного Подольска продолжают работу по ликвидации подтоплений, образовавшихся в результате обильных осадков, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Количество выпавших осадков в Подмосковье в мае стало рекордным за всю историю наблюдений за погодой. Они втрое превысили месячную норму мая.

«В Подольске в результате выпадения аномального количества осадков вода скопилась на большой площади дорог и тротуаров. Аварийные и коммунальные службы проводят работы по ликвидации подтоплений: откачивают воду, прочищают ливневые стоки», - говорится в сообщении.

Так, возле «Бань Алексеева» колодцы ливневой канализации обследованы дежурной бригадой МУП «Водоканал». В соседних многоквартирных домах удаление воды из подвалов организовано управляющей компанией ООО «Август ЖКХ».

Аномалия стала благодатью для сильно обмелевших в эту малоснежную зиму подольских водоемов, уровень воды в них значительно повысился.