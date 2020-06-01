РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В понедельник в подмосковных Люберцах пройдет танцевальный челлендж, посвященный Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 1 июня, юных жителей городского округа Люберцы в социальных сетях ждут театрализованные онлайн-представления, игры, викторины и мастер-классы. Мероприятия подготовлены учреждениями культуры округа. В 12:00 стартует танцевальный челлендж «Мы - дети солнца!» в Instagram-аккаунте @kraskovo_kkc», - говорится в сообщении.

В 13:00 пройдет онлайн-мастер-класс по изготовлению поделки «Солнечный город детства» в Instagram-аккаунте @dshikovlera. Также в это время состоится мастер-класс по изготовлению одуванчиков из цветной бумаги, пряжи, фетра, фоамирана «Желтые одуванчики» в аккаунте: @okt_centrkultura. В 14:00 ожидается творческий мастер-класс для детей «Я рисую этот мир»в аккаунте @lub_park, а также видео интерактивной сказки о цветке добра «Доброцвет» в аккаунте @ldk_lubertcy, а в @malahovskaya.biblioteka пройдет квест-игра «В мире ребусов».

В 15:00 в аккаунте @malahovskaya.biblioteka пройдет прямой эфир, который проведет Tasha Prazdnik. В это же время в аккаунте @okt_centrkultura проведут мастер-класс по народным играм. Также в это время состоится интерактив от преподавателей по хореографии: @lub_dance_school, видео мастер-класс по проведению праздников «Праздник от А до Я. Часть вторая: Праздничный стол»: @kraskovo_kkc.

В 16:00 состоится онлайн-показ спектакля «Репка»: @teatr_raduga8, онлайн-флешмоб «Наша радость!»: @lubermvk, онлайн мастер-класс по изобразительному искусству «Яркие краски»: @ldk_lubertcy и видео мастер-класс в технике конструирования «Мир интересных дел. Кораблик»: @cdb.brigantina.

В 17:00 пройдет познавательная игра в формате онлайн «Верю не верю»: @ldk_cko, познавательная игра «Знатоки крылатых выражений!»: @kult_centr_ldk_gorodoka. В 18:00 начнется онлайн-игра «Удивительный мир»: @lubdhsh, а в 19:00 - онлайн-викторина по мотивам русских сказок «Сказочный серпантин»: @kraskovo_kkc.