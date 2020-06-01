РИАМО - 1 июн. В мае было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пятого из шести корпусов жилого комплекса «Новокрасково» в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы компании 3-RED.

«Жилье в Новокраскове пользуется большим спросом, по информации от застройщика во введенном в эксплуатацию пятом корпусе в свободной продаже осталось менее 70 квартир. На очереди окончание строительства шестого последнего корпуса ЖК», - говорится в сообщении.

ЖК «Новокрасково» - это современный жилой комплекс из шести монолитных многосекционных жилых домов от известного столичного архитектурного бюро «Остоженка». Строительство комплекса ведет ООО «ЖСИ-Проект», входящее в структуру компании 3-RED - одного из лидеров строительного рынка Подмосковья. Девелопер отличается быстрыми темпами работы, следованием срокам и планам проектов.

ЖК «Новокрасково» находится в центральной части городского поселения Красково на территории городского округа Люберцы в 13 километрах к юго-востоку от Москвы. Его отличает удобная транспортная доступность: 20-30 минут до МКАД и до ближайшего метро по Егорьевскому или Новорязанскому шоссе, 30 минут до Казанского вокзала от железнодорожной платформы Коренево или Красково.

В 12 километрах находятся крупные центры шопинга и досуга: «Мега-Белая дача», «Аутлет-Белая дача», Metro cash and carry. К плюсам района относится большая зеленая лесная зона, наличие поблизости водоемов и парков.

Для удобства жителей комплекса застройщик создал необходимую для комфортной жизни внутреннюю инфраструктуру: на территории ЖК уже работает оборудованная по всем современным требованиям поликлиника, в шаговой доступности от ЖК завершается строительство современного и хорошо оборудованного детского сада на 350 мест.

На первых этажах комплекса работают кафе, магазины, отделения банков, офисы, аптеки, салоны красоты.

В ЖК использован принцип «закрытого» двора – это полностью пешеходная среда без машин с зелеными насаждениями, детскими площадками и зонами отдыха.

Особое внимание уделено местам общего пользования – закрытые пешеходные галереи, просторные подъезды с колясочными помещениями, вход на уровне земли и современная отделка.

В ЖК представлены различные виды планировочных решений жилья: от квартир-студий до просторных 3-4 комнатных квартир для большой семьи. Для экономии времени будущих жителей присутствует опция различных вариантов отделки квартиры от застройщика.

Застройщиком предусмотрены различные варианты приобретения: 100% оплата, беспроцентная рассрочка, ипотечный кредит от одного из 14 банков-партнеров.