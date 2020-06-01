РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 7 по 28 июня будут проводить рейды, во время которых проверят наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Рейд «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будет проводиться 7 июня по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112; 15 июня у дома №366 на Октябрьском проспекте Люберец; 21 июня у ТРЦ «Весна» в горокруге Лыткарино; 28 июня по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №2», – говорится в сообщении.

Рейды будут проходить с 16:00 до 17:00.

Перевозка детей в возрасте до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.