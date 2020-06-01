««Наружа»– противное такое слово»: как победить страх и выйти на улицу после самоизоляции

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После нахождения на самоизоляции у людей могут возникнуть трудности с вхождением в режим, нахождением в транспорте и на работе. Не исключено появление гипертрофированного страха заболеть – ипохондрии. И это логично: после нескольких месяцев нахождения в четырех стенах сложно вернуться к прежней жизни, констатирует старший преподаватель кафедры психологии Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Анна Гусева.

По словам бизнес-тренера и психолога Алены Август, особенно тяжело придется людям, подверженным тревожности, находящимся в депрессии или склонным к ее появлению, а также тем, кто трудно входит в рабочий ритм даже после отпуска. Эта часть общества в принципе плохо приспособлена к стрессам и каким-либо изменениям. Еще тяжелее могут переносить выход из самоизоляции те, у кого близкие переболели коронавирусом.

Тревога и стресс проявляются по-разному. Например, кто-то становиться крайне педантичным в соблюдении санитарных норм. Это может довести до паники и полной потери сил. В некоторых случаях возможны и агрессивные реакции – так психика защищается, чтобы сохранить баланс.

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