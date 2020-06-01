РИАМО - 1 июн. Спасатели Москвы ночью помогли достать из четырехметрового колодца котенка, животного забрали домой горожане, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел на улице Кременчугская. Сообщение о нем поступило на номер 112.

«Достать животное из узкого четырехметрового колодца без специального оборудования люди самостоятельно не могли, поэтому попросили помощи у спасателей», - говорится в сообщении.

На место выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра столицы. Спасатели спустились в колодец по штурмовой лестнице и достали котенка.

Животное забрали заботливые москвичи, заявившие о происшествии.