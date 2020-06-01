РИАМО - 1 июн. Утром в понедельник, когда в Москве начал действовать тестовый прогулочный режим, на городских улицах и в парках не заметно сильного оживления, на прогулки вышли в основном собачники и мамы с детьми, передают корреспонденты РИАМО.

С понедельника столичные власти разрешили горожанам прогулки на открытых общественных территориях и занятия спортом на свежем воздухе. При этом действует ряд требований: гулять можно по определенному графику и только в маске. На улице необходимо находиться на расстоянии от других людей.

В сквере на Митинской улице на северо-западе Москвы в основном гуляют мамы с детьми, некоторые горожане выгуливают собак, кто-то идет из магазина с покупками. При этом люди носят маски. Социальной разметки на асфальте нет, также в сквере не видно сотрудников полиции.

В районе Марьина Роща на северо-востоке столицы гуляющих практически нет. Встречаются собачники и люди, спешащие на работу. Небольшой сквер в 9-м проезде Марьиной Рощи все еще закрыт: вход в сквер перекрыт забором и лентами, обмотаны лентами детские и спортивные площадки, а также лавочки.

«Я вышла выгулять собаку. Не смотрела, когда моему дому можно «выходить гулять», но мне пока достаточно прогулок с собакой. Тем более, погода сейчас такая, что не хочется выходить из дома», - сказала РИАМО местная жительница.

В районе Строгино Северо-Западного округа Москвы идет дождь, на улицах и в местном парке малолюдно. В Строгинском парке гуляют только собаководы, на большинстве из них нет масок. Разметки, которая должна разграничивать потоки людей, тоже нет. Около домов можно увидеть мам с детьми.

Согласно утвержденным правилам, отдаляться от дома во время прогулки можно только на 2 километра. Детские и спортивные площадки все еще закрыты. У гуляющих могут спросить паспорт и подтверждение проживания в Москве.