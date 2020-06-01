РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Три учреждения культуры городского округа Мытищи подготовили онлайн-программу в честь празднования в понедельник Дня защиты детей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«День защиты детей. В преддверии праздника сразу три учреждения культуры подготовили увлекательные программы для торжества. Праздничная онлайн-встреча с викторинами, мастер-классами и интерактивами будет проходить сразу на трех ресурсах», - говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятиях можно в официальных группах учреждений в социальной сети «ВКонтакте»: Молодежный центр «Маяк», Дворец молодежи городского округа Мытищи, Звездный & Родина | Мытищи.