РИАМО – 1 июн. В ходе общероссийского интернет-опроса 40% жителей РФ сообщили, что после начала пандемии у них снизилась зарплата, работу потеряли почти 10% граждан, при этом многих перевели на неполный график либо отправили в «добровольные» неоплачиваемые отпуска, пишет в понедельник газета «Известия».

Такие данные получили эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По мнению авторов опроса, методы снижения издержек позволили рынку труда быстрее приспособиться к новым условиям, а потеря работы продолжает оставаться одним из сильнейших кризисных страхов.

«На такой уникальный вызов, как пандемия, он (российский рынок – ред.) отвечает традиционными способами, главный из которых — снижение зарплаты. Все новшества воспринимаются как сугубо временные и вынужденные <…>. Традиционные методы еще не исчерпали своих возможностей: зачем увольнять человека, когда ему можно меньше платить?» — сказал гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он добавил, что за время карантина российский рынок испытал на себе новшество – перевод сотрудников на дистанционный режим работы, которым оказались охвачены 22% респондентов. Лидерство здесь принадлежало сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), где на удаленку перевели каждого второго работника. Также перейти на дистанционную работу удалось образованию, науке и культуре, где эти изменения затронули каждого третьего.

Зарплаты просели сильнее всего в строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика отмечалась в 65-75% случаев. Среди самозанятых заработки снизились у 75%, а у занятых на средних и крупных предприятиях – только у 48%. Среди опрошенных 11% перевели на неполный рабочий день либо неполную рабочую неделю. Примерно 13% отправили в отпуска за свой счет или с частичной компенсацией.

Лидерами по переводу персонала на неполную занятость оказались торговля и сфера обслуживания. Вплотную к ним шло строительство, в то время как в сельском хозяйстве, госуправлении и соцобеспечении механизм временной подстройки использовался крайне редко. Малые предприятия прибегали к нему примерно в полтора раза чаще, нежели средние или крупные — 15-20% против 10-12%.

Авторы исследования резюмируют, что благодаря активной ценовой и временной перестройке рабочих процессов потребность в количественной подстройке в форме «сброса» рабочей силы оказалась намного меньше, чем она могла бы быть при иных условиях. Иначе говоря, людям пришлось выбирать между плохим и худшим – потерей работы и снижением зарплаты или переходом на неполную занятость.