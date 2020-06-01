РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Рейды по выявлению нетрезвых водителей проведут сотрудники ГИБДД Люберец с 6 по 27 июня, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактический рейд «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будет проводиться 6 июня с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом №8; 12 июня с 23:00 до 00:00 у дома №112 на Октябрьском проспекте Люберец; 13 июня с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, дублер Комсомольского проспекта», – говорится в сообщении.

Также рейды пройдут 14 июня с 11:00 до 12:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №403; 20 июня с 22:00 до 23:00 у корпуса 4 дома №11 на Заречной улице в деревне Марусино; 27 июня с 22:00 до 23:00 по адресу: Котельники, 1-й километр Новоегорьевского шоссе.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.