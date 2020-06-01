РИАМО - 1 июн. В столице подтвердилось 2297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 80% заболевших младше 65 лет, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«43,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 6,6% – старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 27 мая в столице любой желающий сможет пройти тестирование на антитела к коронавирусу.

Запись на исследование открыта на две недели вперед, подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС и прийти в назначенное время согласно записи.

Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в электронной медицинской карте.

Жители столицы теперь могут записаться на тестирование для определения антител к коронавирусу через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.