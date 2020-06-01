РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. На проезжей части при выезде из микрорайона Первомайский на Горьковское шоссе в Балашихе из-за сильного ливня возникло подтопление, местный житель обратился с просьбой устранить проблему, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу о подтоплении территории на проезжей части на пересечении Полевого проезда и Советской улицы (выезд из микрорайона Первомайский на Горьковское шоссе). Он отметил, что после очередного дождя на дороге уже не первый год образуется огромная лужа, что непосредственно влияет на безопасность дорожного движения.

«Сообщению о проблеме назначена подкатегория «Подтопление автомобильных дорог». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение восьми рабочих дней специалисты проведут проверку и необходимые работы и сообщат о результатах», - говорится в сообщении.

В последние дни мая в Московской области прошли ливни. В понедельник также прогнозируется дождь.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.