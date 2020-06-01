РИАМО - 1 июн. В течение минувшего мая в Москве выпало почти 160 миллиметров осадков, что делает его самым дождливым маем в истории, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Всего на ВДНХ выпало 159,9 миллиметра. Это стало рекордом месяца, который был значительно превышен. Прошлый (рекорд - ред.) был 131,7 (миллиметра - ред.) в 1933 году», - сказала Позднякова.

Май и вся прошедшая весна в городе стали самыми дождливыми. Всего за три месяца в мегаполисе зафиксировали 240 миллиметров осадков.

В столице за 31 мая выпало 34 миллиметра осадков (свыше 65% от месячной нормы), это стало новым суточным рекордом для данного дня.