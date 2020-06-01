РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска приступила к гидравлическим испытаниям внутриквартальных тепловых сетей на ЦТП, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках подготовки к будущему отопительному сезону сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск приступили к гидравлическим испытаниям внутриквартальных тепловых сетей, привязанных к ЦТП-11 (центральной тепловой подстанции - ред.)», - говорится в сообщении.

Также сотрудники управляющей компании проводят окос травы. В частности, газон скошен вокруг ЦТП №№1, 7, 8, 9, 10, 11, 22.