РИАМО - 1 июн. В День защиты детей Страховой Дом ВСК предлагает оформить полис «Сборная здоровья» - комплексный продукт, направленный на страхование детей от несчастных случаев и болезней, с включением спортивных рисков, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Программой предусмотрены актуальные риски детских критических заболеваний, ожогов, травм и переломов даже при занятии спортом, госпитализации и хирургических операций. Застрахованы могут быть дети от шести месяцев до 17 лет», - говорится в сообщении.

Преимуществом «Сборной здоровья» являются дистанционные сервисы, специально подобранные с учетом интересов ребенка и его семьи. Это, прежде всего, индивидуальные и семейные онлайн-тренировки по самым популярным видам спорта от лучших тренеров. Пользователям доступны видео-разборы и персональные планы тренировок с регулярным контролем прогресса.

Полис включает также онлайн-консультации с педиатром и врачами-специалистами 24/7, а при необходимости - помощь детского или подросткового психолога.

Застраховать ребенка может родственник или законный представитель от 18 до 84 лет. Предусмотрены индивидуальный и семейный варианты страхования стоимостью от 5 тысяч до 20 тысяч рублей в год. Защита действует на всей территории РФ.

«Сборная здоровья» - пример нового подхода в страховании, продукт, в котором мы максимально учли актуальные детские риски, интересы детей и родителей, внимательно отнеслись к внедрению полезных сервисов. Несмотря на изоляцию, мы хотим, чтобы наши дети были активные, спортивные и здоровые и были защищены в случае непредвиденных ситуаций», - сказал гендиректор ВСК Александр Тарновский.

По его словам, помимо страхования полис включает онлайн-тренировки и консультации врачей, что очень важно сегодня.

«Особенно для детей и семей, живущих в удаленных населенных пунктах и небольших городах, где доступ к бесплатной медицине, спортивным школам и фитнес-клубам, к сожалению, даже в обычное время ограничен», - добавил Тарновский.