РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Сотрудники территориального управления «Федоскино» в городском округе Мытищи ликвидируют последствия сильного ливня, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Сотрудники отдела благоустройства ТУ «Федоскино» совместно с сотрудниками МЧС в течение двух дней борются с последствиями сильнейшего ливня. Воду откачивали в Марфине, от многокваритрных домов и в частном секторе, деревнях Шолохово и Аббакумово, где образовались самые большие зоны затопления», - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, подведомственных МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров, в границах которых находится 44 населенных пункта.