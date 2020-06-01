РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. На Симферопольском шоссе в подмосковном Подольске в понедельник утром произошло тройное ДТП с участием грузового автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 38 километре Симферопольского шоссе в районе поворота на поселок Александровка.

«Информация о ДТП поступила в 8:02. Столкнулись три автомобиля: два легковых и грузовая машина. В результате ДТП обошлось без пострадавших», - сказал сотрудник.