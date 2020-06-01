РИАМО - 1 июн. На открытии торгов доллар опустился ниже 70 рублей в первый раз с начала марта, передает Газета.ru.

«Доллар упал на 30,25 копейки до 69,84 рубля», - говорится в сообщении.

Согласно данным Мосбиржи, евро упал на 15,5 копеек — до 77,78 рубля.

Важнейшим фактором для курса рубля на торгах останется динамика цен на нефть. Эксперты также полагают, что на глобальные рынки позитивно влияет продолжающееся открытие мировых экономик и смягчение ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.