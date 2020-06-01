РИАМО - 1 июн. В Москве за сутки было зафиксировано 2297 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в мегаполисе подтверждено 183 088 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего в Москве скончались 2553 человека (плюс 76 человек за сутки), выздоровели 82 239 человек (плюс 2060 человек за сутки).

В России за сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 414 878. За сутки по стране скончались 162 человека, с начала пандемии умерли 4855 пациентов. За сутки полностью выздоровели 3994 человека, общее число победивших болезнь достигло 175 877 человек.

До 14 июня в Москве действует режим самоизоляции. С понедельника горожанам разрешили гулять на общественных территориях и заниматься спортом на воздухе по установленному графику. На улице необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.